Москва, 25 июля 2022, 15:47 — REGNUM Президент московского Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт выписан из больницы. Об этом 25 июля сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
(сс) Dmitry Rozhkov

«Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает… Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава Богу», — приводит его слова РИА Новости.

Также Газаров отметил, что он не знает, где именно сейчас отдыхает Александр Ширвиндт и подчеркнул, что народный артист РСФСР точно не в больнице.

Отметим, ранее в Театре Сатиры сообщили, что президент театра народный артист РСФСР Александр Ширвиндт доставлен в Боткинскую больницу после приступа стенокардии.