Москва, , 15:47 — REGNUM Президент московского Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт выписан из больницы. Об этом 25 июля сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Александр Ширвиндт (сс) Dmitry Rozhkov

«Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает… Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава Богу», — приводит его слова РИА Новости.

Также Газаров отметил, что он не знает, где именно сейчас отдыхает Александр Ширвиндт и подчеркнул, что народный артист РСФСР точно не в больнице.

Отметим, ранее в Театре Сатиры сообщили, что президент театра народный артист РСФСР Александр Ширвиндт доставлен в Боткинскую больницу после приступа стенокардии.