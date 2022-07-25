Иркутск, , 15:43 — REGNUM Свыше 1200 нетрезвых автомобилистов привлекли к ответственности инспекторы ГИБДД Иркутска с начала 2022 года, информирует 25 июля телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону. Известно также, что 798 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения и 436 человек отказались проходить медосвидетельствование

Спиртное за рулём James Palinsad

Подобные нарушения со стороны автолюбителей, чаще всего, приводят к ДТП, в котором повреждается имущество — автомобили, ограждения, фасады зданий и получают травмы сами участники дорожного движения.

Так, 23 июля около 20 ч. вечера водитель на Тойота Марк 2 не справился с управлением и допустил наезд на здание по улице Горького. Управлял иномаркой 26-летний местный житель, на момент автоаварии в салоне находилось еще пятеро пассажиров. Медосвидетельствование на состояние опьянения показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее допустимую норму в пять раз. Также инспекторами установлено, что в 2018 году молодой человек уже был лишён права управления транспортом на 1,5 года и водительское удостоверение не восстановил. По данному факту возбуждено административное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что нетрезвая жительница поселка Мегет ездит на автомобиле по населенному пункту, при этом в салоне у нее находится ребенок. При остановке иномарки полицейскими было зафиксировано, как девушка с водительского кресла быстро пересела на заднее сидение и взяла ребенка на руки, чтобы выдать себя за пассажира.

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