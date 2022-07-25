Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Ленинградской области началась уборка зерновых культур, с 15 га угодий собрано 85 тонн ячменя, сообщили 25 июля в пресс-службе областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году хозяйства региона на 5,8% увеличили посевные площади под зерновые культуры. Планируется собрать 162 тыс. тонн зерна, что на 15,7% больше чем в 2021 году.

«Первым на поля вышло хозяйство «Гатчинское». Зерно восковой спелости используется для приготовления зерновых кормов методом плющения и консервации в пластиковых рукавах», — отметили в пресс-службе.

Напомним, пшеница, рожь, ячмень, выращиваемые в Ленобласти, являются фуражными культурами, которые используются при составлении сбалансированных высокопротеиновых кормов для животноводства. Производство собственного зерна позволяет хозяйствам снизить зависимость от привозного сырья с юга страны и повысить рентабельность.