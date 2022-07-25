Бухарест, 25 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Апелляционный суд Бухареста (АСБ) признал румынского чиновника, бывшего главу Национальной кассы медицинского страхования страны Лучиана Дуцэ в получении взятки в размере 6,3 млн евро и окончательно приговорил его к шести годам тюремного заключения. Об этом 25 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

verkeorg Суд

Таким образом, орган высшей инстанции сохранил в силе вынесенный ему в 2020-м году соответствующий приговор. Кроме того, АСБ распорядился арестовать все счета Дуцэ, которые на данный момент составляют 2,3 млн евро.

Нынешнее решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Л. Дуцэ считался одним из самых богатых представителей органов государственной власти Румынии. В рамках Национальной кассы медицинского страхования он контролировал практически все финансовые поступления в сфере здравоохранения.