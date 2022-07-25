Всеволожск, Ленинградская область, 25 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Всеволожский городской суд Ленинградской области заключил под стражу обвиняемую в убийстве дизайнера в Кудрово, сообщили 25 июля в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 21 июля на выходе из квартиры многоэтажного дома в Кудрово двумя выстрелами в голову была застрелена 44-летняя петербурженка, работавшая дизайнером. Под подозрение в убийстве попала ее бывшая близкая подруга 49-летняя Алиса. В 2020 году женщина одолжила убитой почти 1 млн рублей, но вернуть деньги не смогла, даже через суд.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Однако после совершенного преступления подозреваемая скрылась и до 23 июля о ее местонахождении ничего известно не было.

«В ходе допроса она признала вину, — уточнили в ведомстве. — Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».