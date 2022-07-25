Бухарест, 25 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о выделении в общей сложности 80 млн евро на модернизацию системы поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов по всей стране. Об этом 25 июля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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Согласно официальной информации, средства будут направлены на ремонт отдельно взятых зданий, а также закупку современного оборудования и медикаментов соответствующих заведений. Кроме того, планируется предоставить деньги на повышение зарплаты среднему и младшему медицинскому персоналу.

«Мы заинтересованы в том, чтобы вывести отрасль из глубокого кризиса», — резюмировала министр здравоохранения Румынии Александру Рафила.

Напомним, в настоящее время по причине экономического кризиса в Румынии закрылись сотни поликлиник и ФАПов. Состояние ряда провинциальных медучреждений страны вызывает критику международных экспертов.