Кабул, 25 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Все 34 провинции Афганистана сталкиваются с кризисом или чрезвычайным уровнем серьёзной нехватки продовольствия. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа.

tasnimnews.com Голод в Афганистане

По сообщению информационного агентства «Шафакна», 18,9 миллиона человек — почти половина населения страны — по оценкам, испытывают острую нехватку продовольствия в период с июня по ноябрь 2022 года.

ВПП заявила, что 4,7 миллиона детей, беременных и кормящих женщин подвержены риску тяжёлого недоедания.

Программа добавила, что в июле она помогла более чем двум миллионам человек жизненно важными продуктами питания и продовольствием. ВПП также заявила, что была вынуждена сократить помощь из-за бюджетных ограничений.

После политических событий 2021 года Афганистан в этом году столкнулся с ростом бедности и кризисом голода, в дополнение к засухе. За последние месяцы стоимость продуктов питания на рынках страны выросла вдвое.