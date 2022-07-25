* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:09 — REGNUM Халед Задран, официальный представитель полицейского управления Кабула, заявил, что в уезде Шикардара афганской провинции Кабул арестованы два человека по обвинению в похищении людей. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Арест 禁书 网

По его словам, дела задержанных будут переданы в «судебные учреждения» после расследования.

Арест произведён на фоне заявлений правозащитных организаций об отсутствии доступа в центры содержания под стражей. Семьи заключённых, находящихся в тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неоднократно жаловались на то, что у них нет контактов с ними, и что они лишены права на адвоката, посещения родных и других основных прав задержанных.

С восстановлением господства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане судебная система страны потерпела крах. На прошлой неделе группа сотрудников Генеральной прокуратуры Афганистана направила в Afghanistan International серию аудиофайлов, в которых говорится, что после прихода к власти радикалов по всей стране было уволено от 2000 до 2500 сотрудников прокуратуры.

Также в этих файлах говорится, что за этот период было убито не менее 26 прокуроров.

По их словам, верховенство закона и справедливости в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сталкивается с растущими проблемами.