Екатеринбург, 25 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предоставил в облизбирком документы необходимые для регистрации в качестве кандидата на пост главу региона. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Cian Akril Герб Свердловской области

Это произошло 25 июля. У избиркома есть десять дней на их проверку и принятие соответствующего решения.

Как сообщало ИА REGNUM, этап выдвижения на пост губернатора в регионе завершился 22 июля. Выдвинулись шестеро кандидатов. А этап сдачи документов на регистрацию продлится до 18:00 по местному времени 27 июля.