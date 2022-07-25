Сланцы, Ленинградская область, 25 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Город Сланцы стал лидером по уровню безработицы в Ленинградской области — 0,9% против стабильных 0,4%, следует из отчета о ситуации в экономике, включая рынок труда региона, опубликованного 25 июля губернатором Александром Дрозденко в своем телеграмм-канале.

Бен Шан. Безработица

По данным на утро 25 июля, безработными в Ленобласти признаны 4439 местных жителя, из них 94 человека — за минувшие 2,5 недели. Уровень безработицы в области составляет как и прежде — 0,4%. На бирже труда опубликовано 48 976 вакансий, что на 5,3 тыс. больше, чем в начале июля.

При этом с 7 июля о готовящихся увольнениях 89 сотрудников заявили пять предприятий из отраслей обрабатывающего производства и выращивания овощей. Всего в регионе об увольнении персонала с марта текущего года сообщили в 50 организациях (1015 работников).

Заметим, что в области насчитывается 19 предприятий (556 сотрудников) — обрабатывающие производства и торговли, работающие в режиме неполного рабочего дня. В простое находятся 43 предприятия (8859 человек) Тихвинского, Всеволожского, Кингисеппского, Тосненского и Ломоносовского районов.

Согласно отчету, хуже всего ситуация на рынке труда наблюдается в городе Сланцы, там уровень безработицы оценен в 0,9%.