Москва, 25 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» подавлены российскими войсками в рамках контрбатарейной борьбы. Об этом 25 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семёновка», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что уничтожено два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и восемь взводов орудий Д-30, которые находились на огневых позициях в районах населённых пунктов Дзержинск, Водяное, Георгиевка, Курахово, Камышевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР).