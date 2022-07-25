Новосибирск, 25 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено дело после высказываний в адрес погибших военных, уехала из России в Грузию. Об этом Пирогова сообщила сразу нескольким СМИ.

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Напомним, что по данным следствия, Пирогова «опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооружённых сил России».

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Известно также, что 25 июля она должна была явиться на допрос в Следственный комитет.