Треллеборг, , 12:23 — REGNUM Когда в населенном пункте Смигехюк были введены новые правила парковки, власти муниципалитета Треллеборг (юг Швеции) хотели напомнить гражданам о том, что свое транспортное средство нужно парковать правильно. И сделали они это по-дружески — с помощью фиктивных штрафов за парковку. Об инициативе местных властей 24 июля рассказали журналисты телеканала SVT.

Парковка

По словам генерального директора компании Visit Trelleborg Марьи Эдман, реакция граждан была исключительно положительной. Она объяснила, что местные власти хотели показать, что их финансовый план устойчивый и в деньгах, направляемых в местный бюджет от оплачиваемых штрафов за парковку, они не нуждаются, но граждане все равно должны оставлять свое транспортное средство в правильном месте.

«Многие были в восторге. Мы получили всего один отрицательный комментарий. Там мужчина был немного расстроен тем, что получил уже настоящий штраф за парковку, но это было в самом городе Треллеборг. Поэтому мы подчеркиваем, что эта мера применима только здесь, в Смигехюге», — сказала Эдман.

Отмечается, что власти напечатали 300 листовок с фиктивными штрафами и уже оставили их на лобовом стекле 50 автомобилей.