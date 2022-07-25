Москва, 25 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Изменить сложившиеся отношения между странами Туркестана и Россией дипломатическими инструментами затруднительно. Такое мнение 25 июля ИА REGNUM высказал российский политолог Аждар Куртов.

Иван Шилов ИА REGNUM Туркестан

По мнению эксперта, российская дипломатия на постсоветском пространстве «на протяжении последних 30 лет действует достаточно вяло, объясняя это осторожностью».

«Подобный подход привел к тому, что некоторые государства придерживаются курса на разрыв отношений с Россией в рамках интеграционных объединений. Российская дипломатия если и не поощряет эту тенденция, то не предотвращает», — заявил Куртов.

Российский эксперт уверен, что «дело не в том, чем закончится специальная военная операция на Украине. Ведь сейчас есть достаточно оснований полагать, что победа будет, но она не будет быстрой». Дело в том, что «у недружественных России стран остается маневр для интерпретации происходящих событий в свою пользу».

«Изменить ситуацию дипломатическими или иными инструментами в настоящий момент затруднительно. Даже решительная победа «в поле» и успехи, которые демонстрируют российские военные, не убедят людей, которые смотрят на ситуацию сквозь призму западной прессы. Например, некоторые умудряются игнорировать освобождение Мариуполя и территории ЛНР», — считает аналитик.

Подобная тенденция, по мнению эксперта, может создать определенные трудности для России при дальнейшем развитии отношений со странами Туркестана.

Аждар Куртов В Средней Азии и Казахстане отношение к России по итогам СВО не изменится. В регионе продолжат следовать многовекторной внешней политике. Например, Казахстан чувствует себя достаточно комфортно, публично заявляя о нейтралитете в отношении российской военной операции. Даже после январского мятежа в стран, ее руководство остается верным себе и не намерено ничего менять во внешней и внутренней политике Казахстана.

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