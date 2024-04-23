Москва, 26 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Центр» отразила восемь украинских атак, в том числе в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 26 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / РИА Новости

По его словам, ВС России отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семёновка, Очеретино и Нетайлово в ДНР.

Представитель российского военного ведомства уточнил, что ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» потеряли до 415 военных, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортёров, 13 боевых бронированных машин, три 122-мм гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что российские подразделения продолжили продвижение в зоне проведения спецоперации и уничтожили за минувшие сутки до 1 тыс. бойцов ВСУ. В частности, в результате действий подразделений группировки войск «Центр» ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.

Из-за шока от быстрого продвижения российских войск украинское командование отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в ДНР неподготовленную бригаду. По словам военного обозревателя Дэвида Экса, 100-я механизированная бригада — одна из самых новых и слабо оснащённых в украинской армии, вряд ли способная помочь на передовой. Экс предупредил, что потеря позиций в Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.

Чешское издание Seznam zprávy написало, что после провала ВСУ у села Очеретино следует ждать дальнейших прорывов российских войск. В материале говорится, что преимущество практически во всех аспектах принадлежит России, тогда как Украина располагает минимумом резервов. Быстрых изменений для Киева не будет даже в случае немедленной мобилизации, а обещанная помощь от США будет поступать постепенно.

22 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о фактическом бегстве ВСУ из Очеретино.