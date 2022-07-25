Берлин, 25 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Власти Германии приняли решение отключать ночью подсветку резиденции президента страны для экономии электроэнергии, сообщили 25 июля в пресс-службе президента ФРГ.

Petra B. Fritz Германия

Отмечается, что из-за энергокризиса дворец Белевю, который является резиденцией президента, будет подсвечиваться ночью только в случае важных визитов.

Также в рамках экономии энергоносителей власти рассматривают возможность отопления дворца геотермальным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза должны быть готовы к полному прекращению поставок газа из России.

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