В ФРГ для экономии электроэнергии отключат подсветку резиденции президента
Берлин, 25 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Власти Германии приняли решение отключать ночью подсветку резиденции президента страны для экономии электроэнергии, сообщили 25 июля в пресс-службе президента ФРГ.
Petra B. Fritz
Германия
Отмечается, что из-за энергокризиса дворец Белевю, который является резиденцией президента, будет подсвечиваться ночью только в случае важных визитов.
Также в рамках экономии энергоносителей власти рассматривают возможность отопления дворца геотермальным способом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза должны быть готовы к полному прекращению поставок газа из России.
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