София, , 11:06 — REGNUM Министерство внутренних дел Болгарии объявило о завершении работы по созданию принципиально нового своего отделения — так называемой экологической полиции. Об этом 25 июля сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, задача указанной структуры заключается в «предотвращении преступлений против природы».

Предполагается, что сотрудники ведомства, уже получившего название «Зоополис», займутся расследованием правонарушений, связанных с жестоким отношением к домашним и диким животным, а также браконьерством и загрязнением окружающей среды.

«В этом есть необходимость, поскольку число преступлений в данной отрасли растет в геометрической прогрессии», — заявил действующий глава МВД Болгарии Бойко Рашков.

Из каких средств, помимо госбюджета, будет финансироваться деятельность «Зоополис», не сообщается.