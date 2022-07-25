Вальядолид, Испания, 25 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Правительство испанского автономного сообщества Кастилия и Леон через региональное министерство окружающей среды осудило вероятность существования человеческого фактора в трёх лесных пожарах. Об этом пишет агентство EFE.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар

Новые случаи лесных пожаров были зарегистрированы 24 июля в Вегалатраве (Самора), Кинтанилья-дель-Коко (Бургос) и Сан-Хуан-де-ла-Нава (Авила).

По словам пресс-службы министерства, согласно предварительным выводам специалистов, за лесными пожарами стоит «рука человека», при этом пока неизвестно, является ли поджог случайным или умышленным.