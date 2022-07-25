* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 25 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Изображение командира Фронта сопротивления Афганистана, склонившегося над бездыханным телом своего сына, стало символом сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Фотография командира Рахмана и его сына Мохаммада Замана привлекла большое внимание.

Молодой человек был жителем долины Касан в уезде Андараб провинции Баглан и вместе со своим отцом воевал против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он погиб во время недавней операции по зачистке, начатой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе.

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал на своей странице в соцсети, что Хаджи Рахман, человек, изображённый на этом снимке, всё ещё находится на передовой.

Асад Буда, афганский писатель, назвал эту фотографию символом сопротивления Андараба и сказал: «Если когда-нибудь будет создан памятник сопротивлению Андраба, его надо сделать с этого изображения».

Якуб Ясна, преподаватель университета, сказал, что защищать свой дом — право каждого человека. По его словам, «умереть, защищая свой дом, значит заслужить честь и достоинство».

Маджид Карар, бывший атташе по культуре посольства Афганистана в США, сказал, что «командующий Рахман борется против оккупации». Некоторые другие пользователи социальных сетей сравнили этот образ с персонажами «Шахнаме» Фирдоуси.

Пользователь по имени доктор Мохибулла Неджат написал: «Это изображение показывает непобедимую славу Гиндукуша».

С начала июля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали массированное наступление в уездах Хост-ва-Ференг и Андараб провинции Баглан. В последние двадцать дней в этих районах шли ожесточённые бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления Афганистана. В средствах массовой информации публиковались сообщения о потерях с обеих сторон.

7 июля Фронт сопротивления заявил, что он «спустил флаг» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах Верхний и Нижний Сучи уезда Хост-ва-Ференг и «освободил эти два района от власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После публикации этого утверждения в уезде прокатилась волна арестов и репрессий против мирных жителей со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Массовые убийства и насилие в отношении мирных жителей

Источники сообщили, что 8 июля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «произвольно арестовали» 12 мужчин в этом районе. Двое мужчин, которые пришли в уездный штаб талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы узнать о причине ареста, также были задержаны.

Также местные источники подтвердили, что Зия-уль-Хак Райд, бывший местный сотрудник министерства финансов, был убит после трёх дней пыток в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

11 июля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли мирного жителя по имени Саид Аман Усмани в кишлаке Сучи. Саид Аман был сотрудником муниципалитета Пули-Хумри и приехал в Сучи, чтобы навестить свою семью во время Курбан-байрама.

18 июля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали отставного полковника бывшей правительственной армии депутата бывшего правительства вместе с тремя членами его семьи и застрелили его больного брата.

Ночью 20 июля после столкновения со сторонниками Фронта сопротивления в кишлаке Касатараш уезда Андараб талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили повальные обыски и расстреляли 17-летнего юношу по имени Шамсулла на глазах его семьи. Семья привезла тело молодого человека в уездный центр в знак протеста, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестко пресекли эту акцию.