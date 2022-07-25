Мадрид, , 10:27 — REGNUM Метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде во многих регионах страны из-за сильной жары. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Жара Health.mil

Так, агентство повысило уровень опасности в центральных, южных и северо-восточных провинциях Испании до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность).

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха может достигнуть 45 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Испании профсоюзы призвали Европейскую комиссию ввести температурные ограничения для работающих на открытом воздухе после смерти нескольких человек в Мадриде на прошлой неделе во время изнурительной жары.

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