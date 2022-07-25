София, 25 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Кермен (Сливенская область на юго-востоке Болгарии) задержали 56 человек, нелегально пересекших турецко-болгарскую границу. Об этом 25 июля сообщает софийская газета «Факты».

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительным данным, мигранты прятались в фургоне грузового автомобиля, следовавшего в Западную Европу. При появлении болгарских правоохранителей водитель транспортного средства сбежал.

Ведутся его поиски.

Согласно официальной информации, все указанные нелегалы являются выходцами из Афганистана. На протяжении последних трех дней они были лишены еды и воды.

Мигранты доставлены в региональные лагеря для беженцев.