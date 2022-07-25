Москва, 25 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Введение социального налогового вычета для арендаторов жилья позволит поддержать граждан и легализовать рынок съемного жилья, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогамАлександр Ремезков (СРЗП).

Светлана Шаповалова Жилье

РанееИА REGNUMсообщало, что соответствующий законопроект депутаты СРЗП во главе сСергеем Мироновым внесли в Госдуму. Поправками в Налоговый кодекс предлагается установить вычет в размере не более 120 тыс. рублей в год по аналогии с вычетами на лечение, образование или спорт.

«Введение нового налогового вычета позволит не только поддержать граждан, но и будет способствовать легализации рынка аренды жилых помещений. В кабинете министров подобная идея обсуждается с осени прошлого года. Но там «в товарищах согласья нет», — отметил Ремезков в своем телеграм-канале.

По его словам, на законопроект был получен отрицательный отзыв правительства, однако, ранее в Госдуму поступило официальное письмо Минстроя, в котором выражена поддержка предложения, способствующего легализации рынка аренды жилых помещений.

«В Минстрое считают, что вопрос корректировки льготных налоговых мер целесообразно рассматривать в рамках концепции создания государственной информационной системы — цифровой платформы учета наемного жилья», — добавил парламентарий.

Ремезков отметил, что большинство квартирантов «закрывают глаза» платят за жилье «в конвертах» и суммы платежей составляют почти половину средней заработной платы по стране.

«Но если предоставить возможность получать налоговый вычет за аренду жилья, то у арендаторов появится стимул требовать заключения договора и платить по нему «по-белому». Таким образом будет создан рыночный механизм для того, чтобы арендодатели становились на налоговый учет», — пояснил депутат.