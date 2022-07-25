Москва, 25 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. России стали известны схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины. Данные о расположении объектов были получены из видеоматериалов, обнародованных ФСБ РФ, сообщили 25 июля в пресс-службе ведомства.

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В ФСБ РФ отметили, что украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолёта, сама раскрыла перед Россией координаты своих военных объектов ВСУ.

Российской контрразведке стали известны зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озёрное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ РФ пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолётов ВКС России.

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