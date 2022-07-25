Москва, 25 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В операции украинской разведки по попытки угона российских самолётов участвовал журналист Христо Грозев, говорится в материалах, опубликованных ФСБ России.

Aseyev stanislav Христо Грозев

Согласно данным ФСБ, главный журналист-расследователь издания Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Христо Грозев участвовал в операции украинской разведки, в которой пытались угнать самолёты ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская разведка пыталась подкупить российских лётчиков, обещая деньги и гражданство страны Евросоюза. Операция была пресечена.