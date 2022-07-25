Москва, 25 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности РФ пресекла операцию Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону боевых самолётов Воздушно-космических сил России (ВКС), сообщили 25 июля в пресс-службе ФСБ РФ.

Mil.ru Пилот ВКС РФ

В заявлении российской спецслужбы говорится, что спецоперация украинской разведки курировалась спецслужбами НАТО. Сотрудники украинской военной разведки пытались за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза завербовать военных лётчиков ВКС России.

«Российских военных лётчиков пытались убедить осуществить перелёт и посадку боевых самолётов на контролируемые ВСУ аэродромы. Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в этой операции, и их пособники установлены», — подчеркнули в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Николаеве высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

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