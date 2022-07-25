Сент-Луис, США, 25 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Профсоюз, представляющий интересы почти 2 500 работников трех оборонных предприятий компании Boeing в районе Сент-Луиса, заявил, что в воскресенье 24 июля работники отвергли предложение компании по оборонному контракту и с 1 августа начнут забастовку, передает агентство Reuters.

Boeing.com Логотип Boeing

«Сначала Boeing лишил наших членов пенсии, а теперь компания не желает адекватно компенсировать наш пенсионный план», — говорится в заявлении Международной ассоциации работников машиностроительной и авиакосмической отрасли. Предложенные компанией условия не являются «справедливыми и равноправными», заявили в профсоюзе и добавили: «Мы не позволим этой компании поставить под угрозу пенсии наших членов, заработанные тяжелым трудом».

Рабочие трех заводов в штатах Миссури и Иллинойс производят самолеты F-15, F-18, учебно-тренировочный самолет T-7A и беспилотный самолет-заправщик MQ-25.

Компания Boeing заявила, что «разочарована воскресным голосованием», отклонившим «сильное и высококонкурентное» предложение, и пообещала принять меры для обеспечения непрерывности работы в случае забастовки.

«Мы продолжали работать во время пандемии, подвергая риску себя и свои семьи, чтобы сохранить производство, — заявил председатель одного из отделений профсоюза Том Боллинг. — Мы боролись и приносили жертвы на протяжении многих лет, чтобы сделать эту компанию успешной. Пришло время Boeing отплатить нам взаимностью».