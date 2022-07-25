Татарстан, 17 ноября, 2004, 13:45 — ИА Регнум. Сегодня Казанскому государственному университету исполняется 200 лет.

Казанский государственный университет - один из крупнейших и старейших вузов России был основан 17 ноября 1804 года указом императора Александра I. Вскоре он превратился в крупнейший центр науки, культуры и просвещения. В нем сформировался ряд научных направлений и школ (математическая, химическая, медицинская, юридическая, лингвистическая, геологическая, геоботаническая и другие), которые активно действуют и в настоящее время.

Ученые университета проделали фундаментальнейшие научные исследования и совершили крупнейшие открытия. Предмет особой гордости университета - выдающиеся научные достижения: создание неевклидовой геометрии (Н.И.Лобачевский); открытие химического элемента рутения - единственного элемента, открытого в России (К.К.Клаус); получение анилина, заложившее основу химической промышленности (Н.Н.Зинин); создание основ и развитие химии фосфорорганических соединений (А.Е.Арбузов и Б.А.Арбузов); теория строения органических веществ, сыгравшая в органической химии ту же роль, что периодическая система элементов в неорганической (А.М.Бутлеров); открытие электронного парамагнитного резонанса, признанное в мире крупнейшим открытием в современной физике (Е.К.Завойский); открытие акустического парамагнитного резонанса (А.С.Альтшулер) и другие.

Мировое признание получили труды востоковедов Х.М.Френа, О.М.Ковалевского, А.К.Казембека, И.Н.Березина, В.П.Васильева, Н.Ф.Катанова и основоположника научного изучения татарского языка и литературы Ибрагима Хальфина.

С научными обществами университета сотрудничали известные деятели татарской науки и культуры: Ш.Марджани, К.Насыри, Г.Ахмеров и другие. Университет сыграл значительную роль в продвижении просвещения и среди других народов Поволжья: чувашей, мари, мордвы, удмуртов.

Среди имен, прославивших университет, астроном И.М.Симонов - единственный ученый, который участвовал в кругосветной экспедиции Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева, открывшей новый материк - Антарктиду.

В университете учились великие русские писатели С.Т.Аксаков и Л.Н.Толстой, композитор М.А.Балакирев и другие.

На базе университета открылись новые вузы Казани: сельскохозяйственный, педагогический, медицинский, химико-технологический, финансово-экономический и авиационный институты.

С университетом связано возникновение первых в России провинциальных периодических изданий, первые опыты в музыкальном и театральном искусстве, живописи и поэзии. Известная "Азиатская типография" университета не только положила начало изданию книг на восточных языках в Казани, но и продвинула книжное дело в среду народов Средней Азии и Кавказа.

Казанский университет сегодня - это 96 кафедр, 16 факультетов, в том числе институт востоковедения и факультет международных отношений и политологии, два филиала в Зеленодольске и Набережных Челнах, институт языков, высшая школа управления и бизнеса, аспирантура и докторантура, а также музеи, обсерватории, научная библиотека, ботанический сад, издательство и многое другое. Это и сформировавшиеся за два столетия научные школы мирового уровня, и высокий уровень преподавательского состава, и богатые международные связи.

Указом Президента РФ от 30 июля 1996 года Казанский университет был зачислен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.