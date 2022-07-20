Чебоксары, , 20:49 — REGNUM Житель Ядринского района признан виновным в преступлениях по статьям об убийстве двух лиц, с особой жестокостью, грабеже и умышленном уничтожение и повреждении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.

Помещение после пожара пресс-служба СУ СКР по Чувашии

Установлено, что в августе прошлого года он был в гостях у своего приятеля. В ходе ссоры при совместном распитии спиртных напитков мужчина решил убить хозяина дома и его знакомого. Каждому он нанес множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Затем кухонным ножом он не менее 35 раз нанес удары одному из потерпевших, другому досталось восемь ударов по голове, шее и туловищу.

Продолжая пытаться убить знакомых, мужчина поджег руку и голову одному из них. «От полученных травм потерпевшие, испытывая особые мучительную боль и страдания, скончались на месте происшествия через небольшой промежуток времени», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

После убийства он открыто в присутствии еще одного лица похитил телевизор стоимостью около 3 тыс. рублей, а затем поджег помещение. Общая сумма ущерба от пожара составила 250 тыс. рублей.

В региональном следственном управлении СКР сообщили, что с места происшествия злоумышленник скрылся, но был задержан в кратчайшие сроки, благодаря оперативному взаимодействию следователей республиканского СУ СКР с сотрудниками МВД по Чувашии. Он был заключен под стражу. Причастность мужчины к инкриминированным деяниям доказана совокупностью доказательств, в том числе его собственными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями медицинских, генетических, медико-криминалистических, пожарно-технической и других судебных экспертиз.

Однако в полном объеме вину подсудимый не признал, не отрицая, что смерть потерпевших могла произойти от его действий, он указал, что мог это сделать в качестве самообороны. При этом значительную часть событий он не помнил, поскольку в тот момент был пьян.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы еще на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии расследуется уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. В совершении преступлений подозревают 55-летнего жителя одного из сёл Батыревского района. По версии правоохранителей, вечером 3 июля 2022 года он поссорился с односельчанами и в тот же день решил их убить. Следствие предварительно установило, что он ударил ножом в шею сельчанку и её сожителя, когда они сидели на улице в селе возле остановки общественного транспорта. Женщина скончалась, а мужчина смог убежать и попросить помощи у соседей.

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