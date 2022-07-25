Москва, 25 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Москве построят шесть технопарков и промышленный комплекс. В результате в городе появится порядка 9,1 тыс. новых рабочих мест, сообщается на портале мэра столицы.

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж Эльдар Рязанов. 1977. СССР Рабочие места

Два технопарка построят на территории Новой Москвы — в деревне Крекшино (на 300 рабочих мест) и вблизи деревни Шахово, где смогут работать 2830 человек. Еще два технопарка возводится в Зеленограде, где создадут 2,5 тыс. рабочих мест.

По одному промышленному технопарку построят в ЮЗАО и САО на 1,4 тыс. и 600 рабочих мест соответственно. Объекты введут в эксплуатацию в 2023–2026 гг. Инвестиции в строительство составят почти 22 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе создания мест приложения труда откроется пять технопарков.

Читайте подробнее: Пять новых технопарков появятся в Москве за пределами ТТК