Москва, 25 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли операцию украинской разведки, сообщили 25 июля в ЦОС ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации ФСБ, украинская военная разведка проводила операцию по вербовке российских лётчиков и угону боевых самолётов. Их сотрудники действовали «от имени политического руководства своей страны».

Украинские разведчики пытались завербовать российских лётчиков, предлагая денежное вознаграждение и гражданство одной из стран Евросоюза. Операция была пресечена, рассказали в ФСБ.