Лондон, 25 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. На Западе СМИ искажают картину боевых действий на Украине, скрывая от читателей крупные успехи Вооружённых сил России в ходе спецоперации. Об этом написал журналист Род Лиддл в статье британской газеты The Times.

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По его словам, западные СМИ пытаются преувеличить возможности ВСУ, при этом крупные усепхи российских войск освещаются намного скромнее. Автор указал на тенденцию — чем больше успехов у ВС России, тем больше СМИ пишут о «зверствах» российских военных. При этом сообщения попадают в главные заголовки, искажая картину боёв.

«Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду, — пишет британский журналист. — Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету».

В результате, по мнению автора материала, взгляд Запада на события не является беспристрастным.