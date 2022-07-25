Санто-Доминго, 25 июля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека погибли, более 30 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Доминикане. Об этом 24 июля сообщило издание El Nacional.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром на улице Херманас Мирабаль в муниципалитете Лос-Какаос в провинции Сан-Кристобаль. По предварительной информации, у туристического автобуса, следовавшего из Бани в провинции Перавия на южном побережье островного государства, произошёл отказ тормозов. Автобус столкнулся сразу с несколькими автомобилями при въезде в муниципалитет.

Все пострадавшие были госпитализированы в региональную клиническую больницу имени Хуана Пабло Пина и муниципальную больницу Камбита-Гарабито. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Личности погибших и их гражданство устанавливаются. На данный момент неизвестно, были ли среди пассажиров автобуса туристы из России.