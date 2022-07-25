Санто-Доминго, 25 июля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Несколько десятков человек ранены и ещё четверо погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Доминиканской Республике. Об этом пишет местное издание Nacional.

ДТП

«По меньшей мере четыре человека погибли и более 30 получили ранения в результате множественного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня на улице Херманас Мирабаль в муниципалитете Лос-Какаос, Сан-Кристобаль», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что, согласно предварительному заключению, у автобуса отказали тормоза, после чего он врезался в другие автомобили. Все лица, получившие ранения, были доставлены в региональную больницу имени Хуана Пабло Пина и муниципальную больницу Камбита-Гарабито.

Личности погибших пока не установлены.