Москва, 25 июля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Критические заявления экс-президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Альберта Гора о «сломанной демократии» и только двух гендерах назвала революционными официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 июля в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала Захарова.

Напомним, экс-американский лидер Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существует лишь два гендера — мужской и женский. Эти слова Трампа были встречены громкими аплодисментами.

Бывший вице-президент (при администрации Билла Клинтона) Гор отметил, что в США основой многих проблем, в том числе климатических и законодательных стал кризис демократии, которая «сломалась», превратившись в «правительство меньшинства».