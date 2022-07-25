Любляна, , 00:38 — REGNUM Борьба с самым крупным в истории страны пожаром продолжается в Словении. Об этом 24 июля сообщило Словенское агентство печати (STA).

Лесной пожар geralt

В регионе Крас ещё сохраняются очаги пожара, но в целом, как уточнил руководитель операции по борьбе со стихией Симон Вендрамин, ситуация находится полностью под контролем специалистов. В ликвидации пожара приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Масштабные лесные пожары начиная с 21 июля охватили более двух тысяч гектаров леса. Сербия прислала на помощь Словении два пилотируемых вертолёта для борьбы с пожаром. Министр обороны Словении Марьян Шарец выразил благодарность главе МВД Сербии Александру Вулину за предоставленную помощь.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб отметил в Twitter правительства страны, что подсчёт ущерба, нанесённого как лесам, так и личному имуществу граждан, начнётся на следующей неделе. Осенью правительство Словении приступит к разработке превентивного плана по защите Краса, чтобы избежать повторения подобного пожара в будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупные лесные пожары стали новой нормой в Европе. Они происходят чаще, наносят больший ущерб и их при этом трудно остановить.

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