Пекин, 24 июля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Сырьевая группа товаров в белорусском экспорте в Китай сократилась калийные удобрения составляют около 35%. Об этом заявил посол Белоруссии в КНР Юрий Сенько.

Belpc.by Белорусская калийная компания

«Объем товаров с высокой добавленной стоимостью возрос. В процентном отношении он начал превалировать над сырьевой группой. Калийные удобрения на сегодняшний день составляют 35%, порядка 65% составляют продовольственная группа и иные товары», — сказал посол в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, несколько лет назад товары сырьевой группы, включая калийные удобрения составляли больше половины белорусского экспорта. Однако из-за западных санкций республике пришлось перестраивать логистику для поставок калийных удобрений. Причем в КНР удобрения успешно доходят и сейчас, а объем их поставок в Китай не изменился.

На данный момент Китай для Белоруссии является вторым по торговому обороту партнером после России.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Белоруссии собирались возобновить поставки калийных удобрений и карьерных грузовиков в Индию, для чего необходимо выстраивать новые логистические цепочки. Через Европу белорусские товары практически не идут. Даже предприятия, формально не попавшие под санкции, столкнулись со сложностями при отправке товаров через европейские страны и порты.

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