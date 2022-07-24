Москва, 24 июля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Лечче» взял в аренду на один сезон 24-летнего хорватского центрального полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича. Аренда с правом выкупа рассчитана до 30 июня 2023 года.

ФК ЦСКА

В прошедшем сезоне Кристиян Бистрович, выступая за турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды, принял участие в восемнадцати турах Суперлиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За ЦСКА Кристиян Бистрович выступает с 12 января 2018 года после перехода из хорватского клуба «Славен Белупо» за 500 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 2,2 миллиона евро, а соглашение Бистровича с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2025 года.