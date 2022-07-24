Каир, 24 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Ситуацию на Украине и в возможности по урегулированию этого конфликта политическим путём обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 24 июля сообщил глава египетского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров.

МИД России Сергей Лавров и Самех Шукри

«Мы обсудили международную ситуацию, в первую очередь украинский вопрос. Египет вновь подтвердил желание достичь дипломатического решения конфликта на основе мудрости и диалога», — сказал он.

Также глава египетского МИД добавил, что во время переговоров стороны подчеркнули важность того, чтобы конфликт был разрешён политическим путём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИЛ России Сергей Лавров, который находится в Египте с рабочим визитом, провёл встречу с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.