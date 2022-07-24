Флорида, США, 24 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В мире есть только два гендера — мужской и женский. Об этом 24 июля заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на студенческой конференции во Флориде.

Instagram.comrealdonaldtrump Трамп

«Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной… Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины. Два гендера», — сказал он, что было встречено публикой громкими аплодисментами.

Также Трамп отметил, что в скором времени Республиканская партия вернёт страну себе обратно, и добавил, что нынешняя американская администрация превратила США из «самого сильного и уважаемого по всему миру» государства в, может быть, одну из самых слабых стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по мнению бывшего президента США Дональда Трампа, конфликт на Украине не должен был начаться.