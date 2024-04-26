Москва, 15 июля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Жители Донбасса встречают российских военных с цветами и считают их освободителями. Об этом 15 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, сперва у местного населения ещё оставались определенные сомнения, но со временем они окончательно убедились, что Россия пришла их освобождать от украинской оккупации.

«Сегодня люди встречают наши подразделения с цветами. Это говорит о том, что мы за люди и что за люди те, кто их оставил», — сказал Алаудинов.