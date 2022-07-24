Вашингтон, 24 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX провела 32 запуска ракет-носителей Falcon 9 в 2022 году, что стало рекордным показателем для организации. Об этом сообщает агентство Reuters.

U.S. Air Force Старт ракеты Falcon 9

В 2021 году компания SpaceX провела 31 запуск, что позволило побить рекорд по числу пусков, установленный годом ранее. 32-й запуск ракеты Falcon 9 в 2022 году состоялся уже 22 июля.

Этим стартом стал запуск очередного пакета из 46 спутников Starlink. На данный момент SpaceX запустила почти три тысячи космических аппаратов этой группировки.

Всего в 2022 году в SpaceX планируют провести 52 запуска. В большей части из этих стартов в качестве полезной нагрузки будут использоваться спутники самой компании SpaceX.

Первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в июне 2010 года. Коммерческое использование этого носителя началось в 2013 году.