Вашингтон, 24 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Хакер взломал и похитил данные почти 5,4 млн. пользователей американской соцсети Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выставил их на продажу в даркнете за $30 тыс. Об этом 23 июля сообщило издание Bleeping Computer.

Leland Francisco Хакеры

Отмечается, что хакер под ником Devil похитил и выставил на продажу телефонные номера и адреса электронной почты 5 485 636 пользователей названной соцсети, уточнив, что в это число, наряду с данным пользователями, входят знаменитости и крупные компании.

Также Devil уточнил, что он уже получил несколько предложений от заинтересованных покупателей по покупке этой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Агентство общественного здравоохранения Швеции подало заявление в полицию, в котором указало на утечку данных в национальном реестре вакцинации.