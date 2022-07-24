Луганск, 24 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. 23−24 июля при поддержке Федерации шахмат Москвы в ЛНР прошел «Фестиваль шахмат», посвященный Международному дню шахмат. Профессиональные московские гроссмейстеры провели сеанс одновременной игры с жителями республики, в нем могли принять все желающие в возрасте от 10 лет.

Cz_Miki Шахматы

Мастера спорта международного класса — Артем Ахметов, Борис Савченкои международный гроссмейстер Александр Ивановпровели сеанс одновременной игры в Луганске, Старобельске и Станице Лаганской, в котором поучаствовали более 50-ти человек.

«Шахматы, это не только интеллектуальное единоборство, в котором должен кто-то победить, но и средство общения. Это игра, которая способна укрепить дружбу», — отметил Артем Ахметов.

«Гостей из Москвы мы, конечно же, встречаем с большой радостью. За последние тяжелые 8 лет жителям Луганска пришлось пережить многое. Такой открытый шахматный турнир становится символом мирной жизни республики. Люди понимают, что жизнь постепенно налаживается, разруха будет ликвидирована. И мы, москвичи, непременно поддержим жителей Луганска», — рассказал один из участников турнира.

Охотнее всего в интеллектуальной игре принимали участие совсем юные шахматисты, для которых в последнее время мирные праздники и фестивали, к сожалению, стали редкостью. Они и их родители осыпали гостей из Москвы вопросами, о предстоящих шахматных чемпионатах, нюансах игры, просили давать уроки онлайн.

Специальный приз профессиональных шахматистов получил юный игрок из Луганска Егор Демин, который единственный из участников не потерпел поражения. «Турнира с такими сильными игроками у нас еще не было», — признался Егор после игры.

Осенью Московская федерация шахмат пригласит лучших игроков турнира на чемпионат в Москву, который пройдет с 30 сентября по 6 ноября 2022 года.

Детские спортивно-юношеские школы ЛНР получили в подарок от гроссмейстеров новые шахматные доски и шахматные часы.