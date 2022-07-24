Милуоки, США, , 10:03 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» переиграл мюнхенскую команду «Бавария» в товарищеском матче. Об этом 24 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Игра состоялась на поле стадиона «Ламбо Филд» в Грин-Бей (штат Висконсин, США) и закончилась в пользу «МС» с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного забитого во встрече гола стал норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд (12-я минута), для которого этот матч стал дебютным в новой команде.

Отметим, в следующем матче «Манчестер Сити» 30 июля встретится с командой «Ливерпуль», клубы сыграют за Суперкубок Англии.