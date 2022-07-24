«Манчестер Сити» переиграл «Баварию» с голом Холанда
Милуоки, США, 24 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» переиграл мюнхенскую команду «Бавария» в товарищеском матче. Об этом 24 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Игра состоялась на поле стадиона «Ламбо Филд» в Грин-Бей (штат Висконсин, США) и закончилась в пользу «МС» с минимальным счётом 1:0.
Автором единственного забитого во встрече гола стал норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд (12-я минута), для которого этот матч стал дебютным в новой команде.
Отметим, в следующем матче «Манчестер Сити» 30 июля встретится с командой «Ливерпуль», клубы сыграют за Суперкубок Англии.