Милуоки, США, 24 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» переиграл мюнхенскую команду «Бавария» в товарищеском матче. Об этом 24 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Игра состоялась на поле стадиона «Ламбо Филд» в Грин-Бей (штат Висконсин, США) и закончилась в пользу «МС» с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного забитого во встрече гола стал норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд (12-я минута), для которого этот матч стал дебютным в новой команде.

Отметим, в следующем матче «Манчестер Сити» 30 июля встретится с командой «Ливерпуль», клубы сыграют за Суперкубок Англии.