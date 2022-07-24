Вашингтон, 24 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, конфликт на Украине не должен был начаться. Он заявил об этом 24 июля во время выступления на студенческой конференции во Флориде.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Этой войны на Украине не должно было быть. И ее на 100% не случилось бы при мне», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что слишком много средств, в сравнении со странами Европы, выделяют США киевскому режиму.