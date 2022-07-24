Флорида, США, 24 июля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Слишком много средств, в сравнении со странами Европы, выделяют США киевскому режиму. Такое заявление сделал 23 июля экс-американский лидер Дональд Трамп, выступая на студенческой конференции во Флориде.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Бывший глава Белого дома напомнил, что Соединённые Штаты выделили Украине более $60 млрд. В то же время, по словам Трампа, европейские страны, которых ситуация касается гораздо больше, чем США, дали Украине «лишь крошечную часть» названной суммы.

При этом Трамп обратил внимание, что у США $35 трлн внешнего долга и масса других проблем, а вместо налаживания ситуации внутри страны, администрация Белого дома предпочитает выводить деньги.

Кроме того, Трамп снова повторил свой тезис о том, что конфликта на Украине не было бы в принципе, если бы он был президентом США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп обрушился с критикой на действующего президента США Джозефа Байдена, заявив, что его администрация превратила Соединённые Штаты в «нищую страну», молящую о помощи.