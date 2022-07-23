Севилья, Испания, 23 июля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник «Севильи» и сборной Франции по футболу Жюль Кунде отклонил контрактное предложение лондонского «Челси» ради перехода в каталонскую «Барселону». Об этом 23 июля сообщило испанское издание As.

Adrien33000 Жюль Кунде

По информации источника, футболист ждет, когда «Барселона» договорится с «Челси» о его трансфере. Сам Кунде готов подписать с «сине-гранатовыми» долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Севилье» 55 миллионов евро за трансфер Кунде. Руководство андалусского клуба это предложение устроило.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.

Текущее соглашение Кунде с «Севильей» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 60 миллионов евро.