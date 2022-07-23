Лондон, , 19:10 — REGNUM Сегодня, 23 июля, лондонский «Тоттенхэм» в рамках товарищеской встречи одержал волевую победу над шотландским клубом «Глазго Рейнджерс». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Первый мяч на 24-й минуте встречи забил 28-летний хорватский форвард Антонио-Мирко Колак. В дебюте второй половины Харри Кейн восстановил равновесие в счете. Через шесть минут Кейт оформил дубль и впервые вывел «шпор» вперед.

Стартовые составы команд:

«Глазго Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Коннор Голдсон, Джон Суттар (Джеймс Сэндс, 69’), Борна Баришич, Джон Лундстрам, Рабби Матондо (Скотт Райт, 69’), Глен Камара, Антонио-Мирко Колак, Том Лоуренс (Малик Тилман, 69’), Райан Кент.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис (Фрэйзер Форстер, 71’), Дэвинсон Санчес (Клеман Лангле, 71’), Эрик Дайер (Джо Родон, 66’), Кристиан Ромеро (Джафет Танганга, 81’), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Пап Сарр, 82’), Эмерсон (Лукас Моура, 46’), Райан Сессень (Ришарлисон, 60’), Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 46’), Сон Хын Мин (Брайан Хиль, 72’), Харри Кейн (Джес Спенс, 70’), Деян Кулушевски (Иван Перишич, 60’).