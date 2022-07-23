Сараево, 23 июля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 22 июля на своей странице в социальной сети сообщил о том, что его коллеги Сефик Джаверович и Желько Комшич, представляющие бошняков и хорватов, выступили против присоединения его страны к Open Balkan.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, это уже не первый отказ коллег Додика.

Милорад Додик «Сефик Джаферович и Желько Комшич снова отказались поддержать эту инициативу, а потому экономика и население Республики Сербской и Боснии-Герцеговины снова оказались лишены многочисленных экономических выгод, которые принесет эта инициатива».

Напомним, в настоящее время к Open Balkan присоединились Албания, Северная Македония и Сербия, также выразил интерес к присоединению глава правительства Черногории Дритан Абазович.